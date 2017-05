Meet Kohaku. He’s a leopard gecko from Japan who is just having the best day ever.

This little guy cannot stop smiling, and even if you are having a bad day, Kohaku will make everything better.

皆さんの東レプのお迎え報告見てにやにやしてます😆✨ 可愛い子たちばかりで羨ましい😍 琥珀にもいつか兄弟をお迎えできたらなぁと思います😊❣️ いろんな方からアドバイス頂き、写真にクレジット入れてみました(笑) #ヒョウモントカゲモドキ #レオパードゲッコー #爬虫類 #かわいい #いやし A post shared by kohaku (@589_tomo) on May 21, 2017 at 7:34am PDT

🦎⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️🦎 ここ数日、インスタを開くたびにフォロワー数がすごいことになってて、びっくりしてます😳 #leopardgecko #レオパードゲッコー #ヒョウモントカゲモドキ #爬虫類 #かわいい #いやし A post shared by kohaku (@589_tomo) on May 19, 2017 at 2:23am PDT

琥珀さんいい子にしてるかな、、、 #leopardgecko #レオパードゲッコー #ヒョウモントカゲモドキ #爬虫類 #かわいい A post shared by kohaku (@589_tomo) on May 4, 2017 at 3:59am PDT

食後の琥珀さん✨ ちょっとでも食べてくれて良かった💕 #leopardgecko #レオパードゲッコー #ヒョウモントカゲモドキ #爬虫類 #かわいい #いやし A post shared by kohaku (@589_tomo) on May 1, 2017 at 2:14am PDT

We feel better already!

Via Viral Nova